Van Dijk maakt rentree bij beloften Southampton na roerige zomer

Van Dijk kwam eind januari voor het laatst in actie voor Southampton. Vervolgens liep hij een zware enkelblessure op, waardoor hij de rest van het vorige seizoen aan zich voorbij moest laten gaan.

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen hoopte de twaalfvoudig Oranje-international een transfer naar de Engelse top te maken, maar Southampton wilde niet meewerken aan een vertrek van de verdediger naar Liverpool.

Southampton-trainer Mauricio Pellegrino besloot de 'niet gefocuste' Van Dijk in juli uit de selectie te zetten. De oud-speler van FC Groningen en Celtic diende een transferverzoek in, maar mocht niet vertrekken.

Crystal Palace

Het is nog onduidelijk of Van Dijk zaterdag op bezoek bij Crystal Palace, dat eerder maandag trainer Frank de Boer ontsloeg, zijn rentree maakt in de hoofdmacht van Southampton.

Door zijn gebrek aan speelminuten in Engeland miste Van Dijk ook een aantal interlands van het Nederlands elftal. Oranje wacht volgende maand nog cruciale WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis).

Van Dijk stapte in de zomer van 2015 over van Celtic naar Southampton en ligt nog tot medio 2022 vast in het St. Mary's Stadium.

Bekijk het programma en de stand in de Premier League