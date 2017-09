Martens: 'Hoop dat populariteit Oranjevrouwen geen hype is'

"Het is heel erg leuk dat we nu voorbeelden zijn voor jonge meiden. Toen ik jong was, had ik mannen als voorbeeld", zegt de 24-jarige Martens maandag in aanloop naar een oefenduel met Denemarken tegen de NOS.

"Ik denk dat dit een boost geeft voor het vrouwenvoetbal en hoop dat we dit door kunnen zetten. Dat het zo populair blijft en geen hype is. Het is aan ons om het vol te houden."

Martens kende een geweldige zomer. Ze maakte al voor het met Nederland gewonnen EK een toptransfer naar FC Barcelona, werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi en kreeg ook de prijs voor beste speelster van Europa.

Ze is nog steeds trots op de prestatie met Oranje. "Het heeft heel veel betekend. We hebben hier heel veel jaren ingestopt en er heel veel voor moeten laten. Het is heel mooi dat we daar nu met een Europese plak van kunnen genieten."

WK-kwalificatie

Nederland speelt op dinsdag 24 oktober in Groningen tegen Noorwegen de eerste wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het WK van 2019. Ierland, Slowakije en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep.

Voor Martens is het niet moeilijk om de knop na haar succesvolle zomer om te zetten. "Topsport is altijd zo geweest, je hebt ups en downs. Het EK is heel mooi geweest voor ons allemaal, maar we weten ook dat we door moeten."

Het is overigens nog niet helemaal zeker of de vriendschappelijke interland in en tegen Denemarken vrijdag doorgaat. De Deense speelsters zijn met de voetbalbond in een conflict verwikkeld over contracten.

De training van maandag werd daardoor geschrapt. Er zijn inmiddels bijna tienduizend kaarten verkocht voor de wedstrijd tussen Denemarken en de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman in Horsens.