PSG-voorzitter Al-Khelaifi maakt zich niet druk om onderzoek UEFA

De Europese voetbalbond onderzoekt mede op aandringen van andere clubs of de regels omtrent Financial Fair Play zijn overtreden bij de miljoenentransfers van Neymar en Kylian Mbappé naar Parijs.

"Er is druk van andere clubs, maar ik denk niet dat de UEFA zich daardoor laat beïnvloeden. Ze zijn altijd professioneel en serieus. Voor de duizendste keer: ik ben heel zelfverzekerd", zegt Al-Khelaifi maandag tegen The Telegraph.

"We respecteren alle clubs en we verwachten hetzelfde terug. We hebben geïnvesteerd in de Franse competitie en om mee te kunnen doen in de Champions League. We respecteren alle regels."

Europese voetbalclubs moeten zich van de UEFA aan allerlei financiële regels houden. Het komt er op neer dat ze op lange termijn niet meer geld mogen uitgeven dan dat er binnenkomt. Ook mag een club niet meer dan 70 procent van de omzet aan spelerskosten betalen.

Kritiek

De 43-jarige Al-Khelaifi, die met Qatar Sports Investments in 2011 eigenaar werd van PSG, denkt dat de kritiek op het transferbeleid van de club in de komende jaren zal verstommen.

"De investering die we hebben gedaan is gericht op de lange termijn. Ik weet zeker dat iedereen over twee of drie jaar zegt: ze hebben het fantastisch gedaan", aldus de zakenman.

"Het is een goede zaak dat we Neymar en Mbappé nu hebben vastgelegd, want de transferbedragen, salarissen en inkomsten stijgen snel. We zijn dus heel tevreden met onze keuzes."

Neymar werd door PSG voor 222 miljoen euro overgenomen van FC Barcelona. De Braziliaan is daarmee de duurste voetballer ter wereld. Mbappé wordt de rest van dit seizoen gehuurd van AS Monaco en kan volgend jaar voor naar verluidt 180 miljoen euro definitief ingelijfd worden.

Champions League

Paris Saint-Germain hoopt dit seizoen de landstitel te veroveren en het bovenal ver te schoppen in de Champions League. De ploeg van trainer Unai Emery zit in groep B met Bayern München, Anderlecht en Celtic.

De Parijzenaars spelen dinsdag om 20.45 uur uit tegen Celtic. Bayern neemt het thuis op tegen Anderlecht. In de Ligue 1 gaat PSG met vijftien punten uit de eerste vijf wedstrijden aan de leiding.

