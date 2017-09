Barcelona-coach Valverde hoopt dat Iniesta aflopend contract verlengt

De 33-jarige middenvelder is al langere tijd in gesprek met Barcelona over het al dan niet verlengen van zijn verbintenis, maar tot nu toe is er onzekerheid over de toekomst van de clubicoon.

"Iedereen bepaalt zelf zijn leven en dus ook waar zijn toekomst ligt, maar ik hoop dat Andres blijft", zei Valverde maandag op de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met Juventus.

Volgens de 53-jarige trainer kan Iniesta, die al zijn hele carrière voor Barcelona speelt, nog steeds een belangrijke schakel zijn. "Hij haalt nog steeds zijn niveau, al is hij wel op leeftijd. Hij speelt op een positie die veel van je vraagt."

Iniesta kwam sinds zijn debuut van veertien jaar geleden al tot 627 officiële wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 54 keer scoorde. Hij won onder meer vier keer de Champions League en acht landstitels met de club.

Juventus

Valverde hoopt dat hij het dinsdag met Barcelona beter kan doen dan vorig jaar tegen Juventus, toen de Italianen in de kwartfinales van het miljoenenbal over twee duels te sterk waren voor de Catalanen en uiteindelijk tot de eindstrijd doordrongen. Daarin was Real Madrid de beste.

"Juventus heeft een krachtige ploeg en heeft het vorige Champions League-seizoen eigenlijk pas net achter zich", doelt Valverde op de finale van 3 juni. "Ze beginnen altijd goed aan de wedstrijd en zijn in staat om druk te zetten en te domineren."

De Spaanse coach, bezig aan zijn eerste seizoen bij Barcelona, weet dat er direct druk op het groepsduel met Juventus ligt doordat de Catalanen er in de voorbije twee jaar niet in slaagden de Champions League te winnen. In onder meer 2006, 2009, 2011 en 2015 lukt dat wel.

"Ik ben me bewust van die verantwoordelijkheid, ik wist het toen ik hier tekende", aldus Valverde. "Des te belangrijker is het dat we tegen Juventus meteen drie punten pakken."

Barcelona en Juventus treffen elkaar dinsdag om 20.45 uur in Spanje. Het andere duel in groep D gaat tussen Olympiakos en Sporting Lissabon en begint om dezelfde tijd.

Bekijk het programma in de Champions League

FC Barcelona tegen Juventus is dinsdag live te zien op Veronica, NU.nl en in de NUsport-app. De voorbeschouwing begint om 20.00 uur. Op NU.nl zijn direct na afloop ook alle clips met hoogtepunten van de finale te zien.