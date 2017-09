Britse politie onderzoekt antisemitisch lied Chelsea-fans

Na de openingstreffer van Chelsea-spits Alvaro Morata zetten de fans van de Londense club een lied in waarbij de Leicester City-aanhang, waarvan een deel een joodse achtergrond heeft, werd beledigd met antisemitische teksten.

Steve Atkins, perschef van Chelsea, bevestigt maandag tegenover Sky Sports dat er inmiddels een politieonderzoek loopt naar de gebeurtenissen in het Liberty Stadium.

"We hebben de dag na de wedstrijd al een statement gemaakt en we willen graag herhalen en duidelijk maken dat Chelsea iedere vorm van discriminatie afschuwelijk vindt. De taal die in het liedje werd gebruikt is totaal onacceptabel", aldus Atkins.

"Mensen die dergelijke taal bezigen proberen altijd grijs gebied op te zoeken, maar dat is er in dit geval niet. Het was antisemitisch en daartegen hanteren we een zerotolerancebeleid."

Stadionverboden

Atkins belooft dat Chelsea hard op zal treden tegen iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan het beledigen van de Leicester City-supporters.

"Als er bewijs is dat seizoenkaarthouders of leden meededen of in de toekomst meedoen, dan nemen we de zwaarst mogelijke maatregelen, inclusief stadionverboden."

Na de treffer van Morata in de 41e minuut maakte N'Golo Kanté er vijf minuten na rust 0-2 van. Na iets meer dan een uur deed Jamie Vardy namens Leicester City iets terug, maar Chelsea hield stand.

Na vier speelrondes is regerend landskampioen Chelsea achter Manchester United en Manchester City (allebei tien punten) de nummer drie met negen punten.

