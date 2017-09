Chelsea-manager Conte heeft medelijden met De Boer

"Ik heb medelijden met De Boer", aldus Conte maandag op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met FK Qarabag uit Azerbeidzjan van dinsdagavond.

De Nederlandse manager moet al na 77 dagen vertrekken bij Crystal Palace, dat zijn eerste vier Premier League-wedstrijden van het seizoen verloor en geen enkel doelpunt wist te maken.

Het kwam nog niet eerder voor in de historie van de Premier League dat een trainer al na vier wedstrijden zijn ontslag kreeg.

"Het is normaal dat je wat tijd vraagt als je begint aan een nieuwe baan", zegt Conte, die sinds vorig jaar zomer in dienst is bij Chelsea en de 'Blues' direct naar de titel leidde.

"Het is een geweldige ervaring om in deze competitie te coachen en het is jammer voor hem dat hij maar vier duels de tijd heeft gekregen. Het is altijd lastig om over een andere club te praten, maar het spijt me voor de man De Boer."

Mourinho

De 48-jarige Conte werd zelf in 2006 na amper vier maanden ontslagen bij Serie B-club Arezzo, zijn eerste baan als hoofdtrainer.

"We weten heel goed wat voor baan we hebben", aldus de voormalig bondscoach van Italië. "Als je wint, dan sta je aan de top en als je verliest, ben je de slechtste trainer ooit. Dat is niet alleen in Engeland zo, maar in de hele wereld."

Manchester United-manager José Mourinho reageerde op zijn persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel met FC Basel van dinsdagavond ook kort op het ontslag van De Boer.

"Zo werkt de wereld waarin wij leven, de wereld waarin veel van jullie ervan genieten om bij te dragen aan de druk die er op managers staat", zei de Portugees tegen de aanwezige journalisten. "Ik ben ontslagen als kampioen (bij Chelsea, red.), net als Claudio Ranieri (bij Leicester City, red.). En nu is De Boer ontslagen na vier duels."

Allardyce

Volgens Sam Allardyce, de voorganger van De Boer bij Crystal Palace, toont het ontslag van de Noord-Hollander "de paniek die tegenwoordig heerst in het voetbal".

"Als manager draait het om resultaten en nu krijg je nog minder tijd", reageert Allardyce bij Sky Sports. "Het is erg jammer dat Crystal Palace niet door is gegaan met waar we aan het einde van vorig seizoen gebleven waren."