Rummenigge slaat hard terug naar kritische Lewandowski

"Bayern moet creatief worden als de club topspelers naar München wil blijven halen", zei Lewandowski tegen Der Spiegel. "Als je mee wilt blijven doen in de top, heb je deze topspelers nodig."

"Maar tot nu toe heeft Bayern München nog nooit meer dan 40 miljoen euro uitgegeven aan een speler en dat is in het internationale voetbal al lang meer een gemiddelde prijs dan een topprijs."

Rummenigge was op zijn zachtst gezegd niet blij met de opmerkingen van topscorer Lewandowski en liet dat maandag in een interview met Bild ook duidelijk blijken.

"Hij is duidelijk beïnvloed door de transfers van Paris Saint-Germain", doelde Rummenigge op de megatransfers van Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (eerst huur, volgend jaar optie tot koop van 180 miljoen euro) naar de Franse hoofdstad.

"Maar Robert is bij ons in dienst als voetballer en daar krijgt hij veel geld voor. Ik betreur zijn uitspraken. Iedereen die de trainer, de club of zijn teamgenoten bekritiseert, zal direct problemen krijgen met mij."

Tolisso

Bayern München heeft de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat het geen zin heeft om mee te gaan in de megabedragen die momenteel betaald worden in het Europese voetbal.

President Uli Hoeness waarschuwde er twee weken geleden nog voor dat de extreem hoge transferbedragen ervoor kunnen zorgen dat fans zich gaan afkeren van het voetbal. "Ik vind geen enkele speler in de wereld 100 miljoen euro waard", aldus Hoeness.

Bayern verbrak deze zomer zijn eigen transferrecord door Corentin Tolisso voor 41,5 miljoen euro over te nemen van Olympique Lyon.

"We hebben al heel lang een duidelijke filosofie en daar hebben we vele successen mee geboekt", stelde Rummenigge maandag. "Ik ben het eens met bondskanselier Angela Merkel dat de transferbedragen juist moeten worden gereguleerd en verminderd."

Geld

De voorzitter is het ook niet eens met de uitspraken van Lewandowski dat geld en succes momenteel belangrijker zijn in het voetbal dan loyaliteit en dat spelers steeds meer macht krijgen. "Het zou erg jammer zijn als hij dat zo ziet", aldus Rummenigge. "Loyaliteit zit in het DNA van Bayern en is heel belangrijk voor onze fans."

"En ik denk niet dat spelers zoveel macht hebben. Lewandowski kan dat zelf ook zien door naar zijn contract te kijken: dat loopt nog tot medio 2021 en er is geen afkoopsom."

Bayern München, dat de laatste vijf jaar kampioen werd in Duitsland, verloor zaterdag op bezoek bij Hoffenheim zijn eerste competitieduel van het seizoen (2-0). De ploeg van Arjen Robben neemt het dinsdag in zijn eerste Champions League-groepswedstrijd thuis op tegen Anderlecht.

