Ñiguez verlengt contract bij Atletico Madrid tot medio 2026

Nog nooit eerder in de geschiedenis van de club verbond een speler zich voor zo'n lange periode aan Atletico.

De oude verbintenis van Ñiguez liep in de zomer van 2021 af. De spelmaker stond naar verluidt in de concrete belangstelling van FC Barcelona, maar de Catalanen kunnen zijn komst dus inmiddels vergeten.

Atletico plukte Ñiguez in 2007 weg uit de jeugdopleiding van Real Madrid en liet hem op 8 maart 2012 in de Europa League-wedstrijd tegen Besiktas debuteren in de hoofdmacht.

Ñiguez speelde sindsdien 148 officiële duels voor Atletico, waarmee hij een keer de landstitel, de Spaanse Super Cup en de Europa League veroverde.

Ñiguez kroonde zich onlangs met vijf doelpunten tot topscorer van het EK voor spelers onder 21 jaar, waarop hij met zijn land in de finale verloor van Duitsland. De rechtspoot maakte in de halve eindstrijd de nodige indruk door drie keer het net te vinden tegen Italië.

Familie

Ñiguez kan zijn geluk niet op met zijn contractverlenging bij Atletico. "Deze club voelt als mijn familie. Er is geen enkele plek op de wereld waar ik liever zou zijn. Ik zal altijd alles blijven geven om de club het vertrouwen dat in mij wordt getoond terug te betalen. Ik wil iedereen bedanken, van de spelers tot de staf, voor hun dagelijkse hulp die mij de speler heeft gemaakt die ik nu ben."

Ook technisch directeur José Luis Pérez Caminero is blij dat Atletico erin is geslaagd om Ñiguez binnenboord te houden. "Saul is een voorbeeld voor alle kinderen in onze opleiding. Hij is een zeer complete voetballer. Hij is sterk in de lucht, heeft een geweldig afstandsschot, werkt zich een slag in de rondte en heeft ondanks zijn leeftijd al zeer veel ervaring. Ik zie geen limiet voor zijn ontwikkeling. We mogen heel blij zijn met zijn toewijding."