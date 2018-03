Trainer Luis Enrique noemt Barcelona bij afscheid 'een grote familie'

"Ik ben heel tevreden dat ik op deze manier mijn taak kan neerleggen", aldus Luis Enrique na afloop. "Deze prijs is voor iedereen, we vormen namelijk een grote familie. Er zijn zoveel mensen nauw betrokken bij deze club."

Volgens de 47-trainer liet Barcelona in de bekerfinale zien nog steeds trouw te blijven aan de aanvallende speelwijze, waarmee de afgelopen jaren zoveel prijzen werden gewonnen.

"Snel op zoek gaan naar de tweede bal en veel snelheid in het spel brengen, dat is waar we bij Barcelona voor staan."

Prijzen

Luis Enrique won in zijn drie seizoenen bij Barcelona in totaal negen prijzen, waaronder de Champions League in 2015 en de landstitels in 2015 en 2016. Hij is na Josep Guardiala (14) en Johan Cruijff (11) de meest succesvolle trainer in de clubgeschiedenis.

"Het voelt goed om de supporters blij te maken met prijzen. Voor mij en de spelers is het beter om te stoppen, omdat ze een nieuwe stimulans nodig hebben."

De oud-speler van Barcelona roemde andermaal zijn sterspeler Lionel Messi, die tegen Alaves voor de 54e keer dit seizoen doel trof. "Over Messi kan ik kort zijn: hij is van een andere planeet."

Toekomst

Luis Enrique stelde nog niet te weten waar zijn volgende uitdaging ligt. "Ik sta eigenlijk overal voor open. Ik sluit niet eens uit dat ik binnen een andere sport ga werken."

Toch ziet de 61-voudig Spaans international zichzelf ook wel bij een andere voetbalclub werken. "Ik ben ervan overtuigd dat ik dan ook goed kan presteren."