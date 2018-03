Ajax en Onana 'op hoofdlijnen' akkoord over contractverlenging

"De onderhandelingen gaan de goede kant op", bevestigt Onana's zaakwaarnemer Albert Botines zaterdag in De Telegraaf.

Onana liet vorige maand via zijn belangenbehartiger weten dat hij niet tevreden was over het eerste voorstel van Ajax. "Het was een slecht bod", zei Botines destijds over de aanbieding om het volgend jaar aflopende contract te verlengen.

​Na nieuwe onderhandelingen zijn beide partijen echter nader tot elkaar gekomen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Botines binnen twee weken naar Amsterdam komt om tot een definitieve overeenkomst te komen met Ajax.

Onana ligt nu nog tot medio 2018 vast in de Johan Cruijff Arena. Het is nog niet duidelijk tot wanneer de nieuwe verbintenis loopt. "Dat weten we nu nog niet precies", zegt Botines, die in grote lijnen wel akkoord is over het salaris in het opengebroken en opgewaardeerde contract.

Concurrentiestrijd

Zijn 21-jarige pupil won dit seizoen na het vertrek van Jasper Cillessen de concurrentiestrijd met Tim Krul en Diederik Boer om de vaste plek onder de lat bij Ajax. Hij ontbrak alleen in de eerste twee competitiewedstrijden van dit Eredivisieseizoen.

Aan het begin van dit kalenderjaar liet hij de Afrika Cup aan zich voorbij gaan om zijn basisplaats bij Ajax niet in gevaar te brengen. De eenmalig international van Kameroen werd in januari 2015 overgenomen van FC Barcelona.

Zondag wordt Onana mogelijk gespaard in de voorlaatste competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Trainer Peter Bosz overweegt veel spelers rust te geven met het oog op de return in de halve finale van de Europa League tegen Olympique Lyon.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie