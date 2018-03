Lyon waarschijnlijk toch zonder Lacazette in heenduel met Ajax

Trainer Bruno Genesio liet dinsdag op zijn persconferentie in de Arena weten dat de wedstrijd in Amsterdam zo goed als zeker te vroeg komt voor de 25-jarige Lacazette, al hield de coach wel een kleine slag om de arm.

"Tolisso is klaar om te spelen. Met Lacazette gaat het ook goed, maar ik denk dat de wedstrijd van morgen te kort dag is", aldus Genesio.

Maandag liet Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas weten dat Lacazette nog te veel last had van een spierblessure in zijn bovenbeen om woensdag te kunnen spelen tegen Ajax. De spits werd dinsdag echter toch opgenomen in de wedstrijdselectie.

De 22-jarige Tolisso raakte vrijdag in het uitduel met Angers (1-2 winst) geblesseerd aan zijn enkel, maar hij is dus op tijd hersteld voor de eerste confrontatie met Ajax.

24 treffers

Lacazette liep zijn kwetsuur twee weken geleden op in de kwartfinalewedstrijd tegen Besiktas. De tienvoudig Frans international is met 24 treffers de nummer twee op de topscorerslijst van de Ligue 1. Eerder dit seizoen scoorde hij twee keer in het tweeluik met AZ in de Europa League.

Bij Ajax ontbreken woensdag verdedigers Joël Veltman, Nick Viergever (beiden geschorst) en Daley Sinkgraven (geblesseerd). Daardoor staan Kenny Tete, Matthijs de Ligt en Jairo Riedewald in de basis. Bertrand Traoré is wel op tijd fit.

Ajax en Lyon trappen woensdag om 18.45 uur af. De UEFA stelde maandag de Italiaan Gianluca Rocchi als scheidsrechter. De return in Lyon begint donderdag 11 mei om 21.05 uur.

De winnaar over beide duels treft Manchester United of Celta de Vigo in de finale, die op 24 mei in Stockholm wordt afgewerkt.