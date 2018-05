Ramos bezorgt Real Madrid door late treffer punt in Clasico

Sergio Ramos bezorgde Real een punt door in de negentigste minuut een vrije trap van Luka Modric achter Marc-André ter Stegen te koppen.

Barcelona was aan het begin van de tweede helft op voorsprong gekomen via Luis Suarez. De oud-Ajacied liep met zijn hoofd tegen een vrije trap van Neymar aan.

Real Madrid heeft door de remise nog steeds zes punten meer dan de nummer twee Barcelona: 34 om 28. De ploeg van Zinedine Zidane is al 33 officiële wedstrijden op rij ongeslagen, één duel minder dan het clubrecord dat in 1988 en 1989 werd neergezet onder trainer Leo Beenhakker.

Penalty

In de eerste tien minuten van de 265e El Clasico - en de 173e editie in La Liga - vroegen beide ploegen tevergeefs om een penalty.

Lucas Vazquez, de vervanger van de geblesseerde Gareth Bale in de basiself van Real, ging onderuit in het strafschopgebied na een duel met Javier Mascherano, maar scheidsrechter Carlos Clos Gomez wuifde het weg. De arbiter zag even later dat een schot van Barça-rechtsback Sergi Roberto tegen de borst en niet de hand van Sergio Ramos kwam.

Die poging van Roberto was eigenlijk de enige kans voor de thuisploeg in een wat teleurstellende eerste helft in Camp Nou. Real Madrid kreeg met name via Cristiano Ronaldo wat meer mogelijkheden voor rust.

De Portugese vedette, die vrijdag in opspraak raakte doordat een internationale groep onderzoeksjournalisten beweerde dat hij belasting heeft ontweken in Spanje, stuitte in de slotfase van de eerste helft twee keer in korte tijd op doelman Ter Stegen.

De Duitser bracht eerst redding op een vlammend schot van Ronaldo in de korte hoek. Vlak daarna speelde de Real-aanvaller Mascherano door de benen in het zestienmetergebied, maar zijn puntertje ging recht in de handen van Ter Stegen, die Jasper Cillessen nog steeds op de bank houdt bij Barcelona.

Iniesta

Lionel Messi, Neymar en Luis Suarez waren in de eerste helft vooral onzichtbaar, maar in de achtste minuut na rust zorgden twee van de drie leden van het gevaarlijke aanvalstrio van Barcelona voor de 1-0 in Camp Nou.

Neymar legde een vrije trap op het hoofd van Suarez, die Raphaël Varane klopte in de lucht en van dichtbij zijn negende competitietreffer van het seizoen maakte. Het was de zevende keer op rij dat Barcelona op voorsprong kwam tegen Real Madrid in een Primera Division-duel.

Na een uur maakte Andres Iniesta zijn rentree bij Barcelona. De aanvoerder liep op 22 oktober in het uitduel met Valencia een knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie.

Iniesta trok direct het spel naar zich toe. Hij bediende zowel Neymar als Messi, maar beiden misten het doel.

De Clasico bleef spannend, maar Real Madrid werd lang amper gevaarlijk in de tweede helft. In de slotfase, met de halve Nederlander Marco Asensio in het veld voor de tegenvallende Karim Benzema, zette de 'Koninklijke' nog wel aan en dat leverde door een verdedigingsfout van Barcelona in extremis de gelijkmaker op van Ramos.

Atletico

Atletico Madrid profiteerde later op zaterdag niet echt van het puntenverlies van de concurrenten in de top van de Spaanse La Liga. Het team van coach Diego Simeone kwam in het eigen Vicente Calderon niet verder dan 0-0 tegen Espanyol.

Atletico blijft op negen punten van koploper Real Madrid en op drie punten van Barcelona staat. Wel kwam het een puntje dichter bij Sevilla, dat met 2-1 verloor van Granada.

