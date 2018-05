Ook Rusland stemt niet op Van Praag bij UEFA-verkiezing

Vitaly Mutko, de minister van Sport in Rusland en tevens voorzitter van de nationale voetbalbond, onthulde zondag dat hij op 14 september tijdens het verkiezingscongres in Athene op de Sloveen gaat stemmen.

Mutko heeft naar eigen zeggen wel getwijfeld. In eerste instantie dacht hij eraan om Van Praag te steunen in de verkiezing.

"Maar hij is een van de mensen die een wig in het mondiale voetbal heeft gedreven", zei de Rus tegen persbureau Tass, zonder nadere uitleg. "Dat willen we niet steunen. Ceferin is jong en energiek, daar gaan wij voor."

Eerder maakten ook onder meer de Duitse en Franse voetbalbond bekend niet op Van Praag te stemmen. Ceferin heeft ook de steun van vrijwel alle Oost-Europese landen, net als de Scandinavische bonden. De kans dat Van Praag de verkiezing wint lijkt daardoor klein.

Er zijn in totaal drie kandidaten voor de opvolging van de vertrokken Michel Platini. De derde gegadigde is de Spanjaard Angel Maria Villar. De 55 UEFA-leden kiezen op 14 september in Athene een nieuwe voorzitter.