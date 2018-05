Sneijder ziet voorname rol voor zichzelf in roerige periode bij Oranje

De 32-jarige middenvelder, die donderdag aanvoerder was in het verloren oefenduel met Griekenland, weet dat zijn ervaring van pas kan komen in de overwegend jonge selectie.

"Ik wil niet 'popiejopie' doen, maar ik praat nu veel met jongens. Dat is nodig, denk ik", aldus Sneijder. De speler van Galatasaray denkt dat hij bondscoach Danny Blind ook kan helpen.

"Als een verlengstuk van de technische staf", legt de 122-voudig international uit. "Iedereen moet beseffen dat we dinsdag misschien al het belangrijkste kwalificatieduel spelen."

Video: Samenvatting Nederland-Griekenland (1-2)

Zweden is dinsdag om 20.45 uur in Solna de eerste tegenstander in de WK-kwalificatiereeks. Frankrijk, Bulgarije, Wit-Rusland en Luxemburg zijn de overige tegenstanders in de groep.

Naast de matige prestaties van Oranje is het onrustig in de technische staf. Assistent-bondscoaches Dick Advocaat en Marco van Basten maakten bekend te vertrekken en ook directeur betaald voetbal Bert van Oostveen zwaaide af.

Positief

Ondanks de oefennederlaag tegen Griekenland heeft Sneijder vertrouwen voor het duel met Zweden. "Na een goed begin was het vertrouwen na de tegentreffer weg. Maar op basis van de laatste oefenduels en trainingen ben ik toch positief."

"Tegen Zweden gaat het niet alleen om kwaliteit. We moeten er als team staan, zeker nu Arjen Robben er niet is. De meeste jongens hebben nog nooit een eindronde meegemaakt."

Sneijder wil er alles aan doen om er met Oranje in 2018 in Rusland bij te zijn. "Op een WK speel je op het hoogste podium. Ik wil dat nog een keer meemaken en vertel daarom steeds hoe bijzonder zoiets is. Dat besef moet er komen, daar moeten we hard voor knokken."