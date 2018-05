Robben tilt niet zwaar aan tweede nederlaag Bayern

"Na een reeks zeges komt het ook weleens voor dat je verliest. Jammer dat het vandaag niet is gelukt", laat Robben weten op de website van de Duitse recordkampioen.

"We hadden de kansen om te winnen, ik vond dat we ons sterk terug knokten."

Robben doelt op zijn eigen gelijkmaker, die de openingstreffer van Mainz onschadelijk maakte. "Daarna liep het niet zo goed, terwijl we gewoon zo door hadden moeten gaan. Dit had ons niet mogen overkomen, we lieten hen te makkelijk counteren."

Bayern-trainer Josep Guardiola beseft dat de Bundesliga nog lang geen gelopen race is nu Borussia Dortmund de achterstand op de koploper verkleinde tot vijf punten door met 2-0 bij Darmstadt te winnen.

Zaterdag staan beide titelkandidaten tegenover elkaar in Dortmund.

"We moeten nog veel werk verzetten om onze titel te prolongeren", aldus Guardiola. "We kregen genoeg kansen om te winnen van Mainz, in de slotfase probeerden we het zelfs met vijf aanvallers."

