Oranjevrouwen beginnen OKT met benauwde zege op Zwitserland

Manon Melis, Vivianne Miedema, Mandy van den Berg en Shanice van de Sanden waren trefzeker voor de ploeg van bondscoach Arjan van der Laan, die door de winst meteen koploper is in de groep.

In de andere groepswedstrijd was Zweden woensdag met 1-0 te sterk voor Noorwegen. Oranje kan Noorwegen zaterdag op Het Kasteel in Rotterdam de volgende tik geven, waarna het OKT woensdag wordt afgesloten tegen Zweden.

Om de Olympische Spelen komende zomer in Rio de Janeiro te halen moet Oranje eerste worden in de groep. Mocht dat lukken, dan zijn de Nederlandse vrouwen er voor het eerst bij op het olympisch voetbaltoernooi.

Penalty

Oranje begon woensdag zeer slecht aan het duel met Zwitserland. Al na drie minuten kreeg de Nederlandse defensie de bal niet goed weg, waardoor Fabienne Humm buiten bereik van keepster Sari van Veenendaal de 1-0 binnen kon schieten.

Na het nerveuze begin had Nederland wel het betere van het spel, maar tot uitgespeelde kansen leidde dat niet. Lange tijd kwam Oranje niet verder dan één afstandsschot van Miedema, na een goede combinatie met Melis.

Pas na een halfuur spelen werd Miedema weer in kansrijke positie bereikt, maar dat leidde wel tot de gelijkmaker. De spits van Oranje werd omver gebeukt door een Zwitserse verdedigster en de Oekraïense arbiter kon niet anders dan de bal op de stip leggen. Melis schoot de penalty overtuigend langs de Zwitserse keepster Stenia Michel (1-1).

Lat

Omdat Michel niet al te lang is, probeerde Sherida Spitse het een keer met een hoge bal van afstand, maar de Zwitserse keepster liet zich niet verrassen. Kort na rust werd Michel echter wel weer geklopt. Het was Miedema die liefst twee Zwitserse verdedigsters passeerde en Oranje met een geplaatst schot op een 2-1 voorsprong zette.

Die voorsprong deed Oranje goed, want na een uur spelen was het alweer raak. Ditmaal was het aanvoerster Van den Berg die binnenkopte uit een corner.

Daarmee leek het duel beslist en amper een minuut na de 3-1 leek invalster Van de Sanden aan alle onzekerheid een einde te maken door koud in het veld een voorzet van Melis binnen te tikken (4-1).

De grote voorsprong kon echter niet voorkomen dat de zenuwen toesloegen bij Oranje en dat leidde al snel tot de 4-2 van Rahel Kiwic. Oranje moest zich zelfs serieus zorgen gaan maken toen Ramona Baumann er acht minuten voor tijd 4-3 van maakte.

In de spannende slotfase bleef Nederland vervolgens wel op de been, al had de ploeg daar het nodige geluk voor nodig. Een schot van de Zwitserse invalster Eseosa Aigbogun eindigde op de lat, waardoor Oranje op koers ligt voor plaatsing voor Rio.