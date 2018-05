Wenger vindt het te vroeg om aan titel met Arsenal te denken

"Ik wil nog niet over het kampioenschap praten, maar we staan nu wel op een mooie plaats en dat geeft ons op zijn minst vertrouwen", aldus Wenger tegen de BBC.

Arsenal, dat in 2004 voor het laatst de titel pakte, staat door de overwinning stevig op de tweede plek met vier punten voorsprong op City. Alleen het verrassende Leicester City heeft twee punten meer dan de ‘Gunners’.

"Dat het zo goed gaat is mede het gevolg van de spirit in ons team”, weet Wenger. “Die is exceptioneel."

Bezorgd

Volgens de Fransman hield die teamspirit Arsenal maandag in het Emirates Stadium ook op de been toen de ploeg na rust onder druk kwam te staan.

"Voor rust speelden we goed en kwamen we al met 2-0 voor, maar helaas konden we het in de tweede helft niet afmaken. Na de 2-1 van Yaya Touré werd het nog even spannend."

"Ik zat bezorgd op de bank, zeker toen ik Jesus Navas en Wilfried Bony ook nog zag invallen. City heeft zoveel aanvallende kwaliteiten, maar gelukkig bleven we als team overeind."

