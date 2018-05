'FBI onderzoekt rol Blatter in omkoopschandaal marketingbedrijf ISL'

Dat meldt de BBC zondagavond in een vooruitblik op een documentaire die maandagavond wordt uitgezonden.

Het gaat om steekpenningen die ISL in de jaren negentig betaalde aan FIFA-officials, in ruil voor lucratieve televisie- en marketingrechten bij grote toernooien. Daar is ongeveer 100 miljoen dollar mee gemoeid.

Onder anderen toenmalig FIFA-president Joao Havelange en voormalig FIFA-official Ricardo Texeira lieten zich omkopen. Onder Havelange was Blatter nog secretaris-generaal van de wereldvoetbalbond.

De 79-jarige Zwitser stelt dat hij zelf niks wist van de steekpenningen, maar de FBI betwijfelt die lezing. In een brief van Havelange zou namelijk staan dat Blatter volledig op de hoogte was van de fraudezaak.

Texeira

De ISL-zaak werd juridisch gesloten in 2010, maar in 2012 werd toch duidelijk wat er in grote lijnen was gebeurd toen de Zwitserse justitie documenten vrijgaf over de zaak.

Havelange en zijn vroegere schoonzoon Teixeira kregen het meeste geld. Het duo had voor miljoenen aan steekpenningen aangenomen, maar kocht vervolging af door hoge boetes te betalen.

Overigens werd ook de huidige interim-voorzitter bij de FIFA, Issa Hayatou uit Kameroen, beschuldigd. Hij heeft evenals Blatter altijd ontkend en ontkwam aan een schorsing bij de FIFA.

Onderzoek

Blatter is inmiddels wel voorlopig geschorst door de ethische commissie vanwege een schimmige betaling aan UEFA-baas Michel Platini in 2011. Tegen de Zwitser loopt bovendien een strafrechtelijk onderzoek van de Zwitserse justitie naar fraude en omkoping.

Uit de BBC-documentaire zou overigens ook blijken dat Qatar 162 miljoen euro uitgaf aan het bid dat het land het WK van 2022 opleverde.