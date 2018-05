Sparta verslaat Volendam en verstevigt koppositie in Jupiler League

Het eveneens hoog genoteerde FC Eindhoven verloor met 2-1 bij Achilles '29. VVV-Venlo, dat een royale zege boekte in de derby bij Fortuna Sittard (0-5), klom naar de tweede plaats.

Sparta staat vijf punten los van de Limburgse ploeg. FC Volendam en FC Eindhoven hebben zes punten minder dan de Rotterdammers, die in de tweede periode met negentien punten uit acht duels eveneens stevig aan kop gaan.

Sparta kwam tegen Volendam laat op gang. In de 48e minuut opende Soufiane Laghmouchi namens de bezoekers zelfs de score (0-1). Na de gelijkmaker van Paco van Moorsel in de 71e minuut kwam het toch nog goed voor de Rotterdammers.

Thomas Verhaar was opnieuw de gevierde man bij Sparta. Hij scoorde zowel in de 86e minuut als in blessuretijd en bracht daarmee zijn competitietotaal op dertien treffers.

In de Limburgse derby tussen Fortuna Sittard en VVV-Venlo leidden de bezoekers na acht minuten al met 0-2 dankzij treffers van Dennis Dengering (eigen doel) en Vito van Crooy.

Door een treffer van Gianluca Nijholt op slag van rust sloot de ploeg uit Venlo de eerste helft met een comfortabele marge af (0-3). Na de pauze verhoogde Ralf Seuntjens met twee goals de feestvreugde bij het opbloeiende VVV.

MVV

MVV herstelde zich bij FC Emmen van de pijnlijke nederlaag maandag in de derby thuis tegen Fortuna Sittard (1-3). De ploeg uit Maastricht zegevierde in Drenthe met 2-3. De Italiaan Luca Polizzi scoorde in de eerste helft twee keer voor de Limburgers.

Jong Ajax maakte er met RKC Waalwijk in Brabant een doelpuntenfestijn van: 3-5. Bij de rust leidde de Amsterdamse ploeg al met 0-4. Pelle Clement, Vaclav Cerny, Zakaria El Azzouzi en Robert Muric troffen in de eerste helft doel.

Door een zuivere hattrick van Regino Cicilia tussen de 61e en 74e minuut werd het nog even spannend (3-4). Opnieuw El Azzouzi besliste nadien het enerverende duel.

