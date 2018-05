Benitez bezorgd over mentale weerbaarheid Real, Enrique trots na zege

"Wat betreft de instelling van mijn spelers was er niets mis, maar na de derde goal was het lastig om mentaal sterk te blijven. Ik maak me zorgen over het herstel op dat gebied", zei Benitez na afloop van El Clásico tegen Spaanse media.

FC Barcelona leidde halverwege al met 2-0 in Bernabeu door doelpunten van Luis Suarez en Neymar. In de tweede helft verdubbelden Andrés Iniesta en Suarez de ruststand.

De fans van Real Madrid lieten hun onvrede over Benitez tijdens de wedstrijd blijken door met witte zakdoekjes te zwaaien, onder begeleiding van boegeroep.

De coach begrijpt de boosheid. "Het ging niet zoals we wilden. We zouden gaan aanvallen, druk zetten en snel herstellen. Dat lukte soms, maar soms ook niet. Het ging niet goed, ik kan er niets anders van maken."

Enrique

Barcelona-trainer Luis Enrique kon zijn geluk niet op na de ruime zege van zijn ploeg. "Het was een glorieuze en memorabele overwinning. Vooral de manier waarop stemt me tevreden, want het was een allround-prestatie."

Door de ruime zege staat FC Barcelona nog steviger aan kop in de Spaanse competitie. De Catalanen hebben zes punten meer dan nummer twee Real Madrid.

Enrique waakt echter voor gemakzucht bij zijn ploeg. "We waren beter en het is altijd belangrijk om te winnen bij Real Madrid, maar we hebben nog een lange weg te gaan."

Iniesta

Doelpuntenmaker Iniesta was vooral blij dat FC Barcelona in Madrid de afgesproken plannen tot uitvoering kon brengen. "We wilden ons eigen spel spelen en dat is gelukt. We hebben Real geneutraliseerd."

Atletico Madrid kan zondagavond de tweede plek overnemen van stadsgenoot Real. Dan moet het wel zien te winnen op bezoek bij het Real Betis van Rafael van der Vaart.