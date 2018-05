Wenger gunt Franse spelers mogelijk rust bij Arsenal

De oefenmeester vreest dat de Franse verdediger nog te diep getroffen is door de aanslagen van vorige week in Parijs.

''Ik zag hem dinsdag tegen Engeland spelen en ik herkende hem niet'', zei hij. ''Dat terwijl hij vrijdag tegen Duitsland juist heel goed was.''

''Ik ga eerst rustig met hem praten'', vertelde de Franse trainer. Ik zal kijken hoe diep hij geraakt is. Dan beslis ik of ik hem moet beschermen.''

Wenger heeft met Olivier Giroud nog een international in de selectie die afgelopen week voor Frankrijk in actie kwam. ''Bij hem is me nog niets opgevallen. Maar soms komt de grote schok een paar dagen later. Daarom wil ik ook van Giroud weten hoe hij zich voelt. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze allebei nog niet klaar voor zijn om te spelen.''