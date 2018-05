AZ akkoord met El Hamdaoui over contract tot einde van dit seizoen

Dat bevestigt AZ dinsdag op de clubwebsite. De 31-jarige aanvaller was clubloos en trainde al een tijdje mee met de ploeg van trainer John van den Brom.

El Hamdaoui speelde tussen 2007 en 2010 al voor de Alkmaarders. In het seizoen 2008/2009 werd hij topscorer van de eredivisie en hielp hij AZ aan de landstitel. In de zomer van 2010 maakte de Rotterdammer de overstap naar Ajax.

Na twee seizoenen in Amsterdam vertrok El Hamdaoui in 2012 naar Fiorentina. Dat was geen groot succes, waarna hij voor één jaar werd verhuurd aan Malaga. Zijn contract bij Fiorentina werd niet verlengd.

Gretig

Directeur voetbalzaken Earnest Stewart van AZ is in zijn nopjes met het contracteren van El Hamdaoui. "De afgelopen tijd hebben we op het trainingsveld gezien dat hij nog ontzettend scherp en gretig is."

"Voor ons betekent zijn komst een kwaliteitsimpuls van de selectie, zowel op voetbaltechnisch gebied als op het vlak van ervaring overbrengen op onze talenten. Hij wil dit seizoen bij AZ laten zien wat hij nog allemaal in zijn mars heeft."

El Hamdaoui kan voor de winterstop alleen spelen in de competitie- en bekerwedstrijden. AZ mist zijn aanwinst dus in de resterende groepsduels van de Europa League.

De huidige nummer tien van de eredivisie speelt donderdag de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg. AZ speelde eerder tegen Partizan Belgrado in Servië (3-2 verlies) en thuis tegen Athletic Bilbao (2-1 winst). El Hamdaoui is mogelijk wel inzetbaar als AZ komende zondag op bezoek gaat bij Feyenoord.

Vlaar

De clubloze Ron Vlaar trainde dinsdag voor de eerste keer mee bij AZ. De 30-jarige verdediger is hersteld van een knieblessure, waar hij zich in juli aan liet opereren.

Vlaar heeft op dit moment geen club omdat hij zijn contract bij Aston Villa niet verlengde. De 32-voudig international benaderde AZ met het verzoek of hij zijn conditie op peil mocht brengen.

Vlaar speelde tussen 2004 en 2006 al voor AZ.