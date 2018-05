Overzicht: De duels van Oranje in de EK-kwalificatie

Wedstrijd 1: Tsjechië-Nederland 2-1 (9 september 2014)

Een valse start voor Oranje. De ploeg van trainer Guus Hiddink verliest het eerste duel van de kwalificatiereeks van Tsjechië. In blessuretijd kopt Daryl Janmaat een bal terug naar doelman Jasper Cillessen. De bal belandt via de paal voor de voeten van Václav Pilar die de 2-1 binnen tikt.

Wedstrijd 2: Nederland-Kazachstan 3-1 (10 oktober 2014)

Bondscoach Guus Hiddink haalt opgelucht adem, want het Nederlands elftal buigt een 1-0 achterstand om in een moeizame 3-1 zege. De entree van Klaas-Jan Huntelaar zorgt voor druk op de Kazakse defensie. De spits van Schalke 04 kopt uit een voorzet de 1-1 tegen de touwen. Ibrahim Afellay zorgt voor de verdiende voorsprong en Robin van Persie faalt niet vanaf de strafschopstip.

Wedstrijd 3: IJsland-Nederland 2-0 (13 oktober 2014)

De problemen houden aan voor Hiddink. Het Nederlands elftal loopt op dramatische wijze tegen de tweede nederlaag aan. In IJsland verliest Oranje met 2-0 door twee goals van Gylfi Sigurdsson.

Wedstrijd 4: Nederland-Letland 6-0 (16 november 2014)

De spanning loopt hoog op, want Hiddink geeft aan dat hij opstapt als Oranje verliest van Letland. Het Nederlands elftal voorkomt een sportieve malaise door met 6-0 te winnen van de Letten en Hiddink blijft aan als bondscoach.

Wedstrijd 5: Nederland-Turkije 1-1 (28 maart 2015)

Oranje lijdt opnieuw puntenverlies in de strijd om EK-kwalificatie. Huntelaar zorgt vlak voor tijd voor een punt tegen Turkije. Het enige positieve aan het gelijkspel is dat Nederland de Turken wel voorblijft in de poule. Oranje bezet de derde plaats met zeven punten en Turkije volgt met vijf punten.

Wedstrijd 6: Letland-Nederland 0-2 (12 juni 2015)

Het Nederlands elftal boekt een cruciale 2-0 zege op Letland. Het is ook de laatste wedstrijd voor Guus Hiddink als bondscoach van Oranje. Assistent-trainer Danny Blind wordt de bondscoach die Nederland naar het EK moet loodsen.

Wedstrijd 7: Nederland-IJsland 0-1 (3 september 2015)

Blind lijdt zijn eerste nederlaag als bondscoach. Een domme rode kaart van Bruno Martins Indi zorgt er mede voor dat Oranje opnieuw verliest van IJsland. Het Nederlands elftal verkeert nu in grote problemen. De eerste plaats is een utopie en plaats twee is heel ver weg.

Wedstrijd 8: Turkije-Nederland 3-0 (6 september 2015)

Een zwarte avond voor het Nederlands elftal in het Turkse Konya. De ploeg van Blind gaat keihard onderuit en zakt daardoor naar de vierde plaats in groep A. Plaatsing voor het EK heeft Oranje nu niet meer in eigen hand.

Vervolg

Nederland gaat 10 oktober op bezoek bij het uitgeschakelde Kazachstan en ontvangt drie dagen later het geplaatste Tsjechië. De Turken hebben aan vier punten genoeg in hun laatste twee duels. De equipe van bondscoach Fatih Terim speelt op 10 oktober uit tegen Tsjechië en drie dagen later thuis tegen IJsland. De Tsjechen en de Scandinaviërs zijn al zeker van deelname aan de Europese eindronde.