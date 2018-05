Weggestuurde Bosz hekelt Makkelie na drie rode kaarten Vitesse

Bosz weigerde dat dan in eerste instantie ook te doen, waarna het duel korte tijd werd stilgelegd. De coach van Vitesse hield zich na afloop van de wedstrijd uit de tweede ronde van de KNVB-beker in.

"Hij wilde niet zeggen waarom ik weg moest", aldus Bosz voor de camera van FOX Sports.

Het akkefietje tussen Makkelie en Bosz ontstond toen Vitesse met negen man kwam te staan, nadat Marvelous Nakamba zijn tweede gele kaart kreeg. Eerder was Renato Ibarra ook al naar de kant gestuurd.

Bosz beklaagde zich daarover en mocht ook vertrekken. "Toen ben ik rustig mijn boekje en bril gaan pakken en weggelopen en ineens zag ik dat hij achter mij aan kwam."

Video: Samenvatting Heracles Almelo-Vitesse

Na een paar minuten werd het duel weer hervat, waarna ook Guram Kashia nog rood kreeg. Met acht man hield Vitesse geen stand.

Dat leidde er niet toe dat Bosz na afloop verhaal ging halen bij Makkelie over waarom hij nou naar de tribune moest. "Ik ga nu niks meer aan hem vragen, dat lijkt me niet verstandig."

"We konden onmogelijk winnen. We hebben zelfs met negen man geweldig gespeeld, maar het leven werd ons wel heel zuur gemaakt. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Vier rode kaarten en twee strafschoppen tegen."

Bosz verbaasde zich over het feit dat de klok werd teruggezet na de korte staking. "Het lijkt mij niet dat dit zomaar mag. Het zijn in totaal negen minuten blessuretijd waarin zij ook nog scoren. Hij heeft heel wat uit te leggen. Het gevoel bekruipt me dat we gewoon hadden doorgevoetbald als we nog 1-0 voor hadden gestaan."

Cyprus

De trainer kreeg op de tribune bijval van Gonzalo Garcia, die bij Heracles onder contract staat. "Hij vertelde me lachend dat hij zoiets alleen in Cyprus heeft meegemaakt. Dat zegt misschien wel heel veel."

Makkelie had geen boodschap aan het commentaar van Bosz en benadrukte dat de coach zich te veel had beklaagd bij de arbitrage. Dat ging in woord en gebaar", aldus Makkelie volgens De Telegraaf.

"Ook na een waarschuwing bleef het doorgaan. Op een gegeven moment was het klaar en heb ik besloten om hem weg te sturen. Ik heb Bosz gezegd dat ik hier een zwaar rapport over zal schrijven."

De arbiter legde de consternatie over de blessuretijd ook nog even uit. "Toen de wedstrijd werd stilgelegd, is de klok blijven doorlopen, dus er waren twee mogelijkheden toen we weer het veld opkwamen. Of de klok gaat uit of de klok moet terug naar de tijd waar we geëindigd waren. En dat was in onze beleving in de 80e minuut en daar hebben ze gehoor aan gegeven."

