'PEC Zwolle gaat niet volle bak aanvallen tegen Feyenoord'

Na de bekerwinst van 2014 tegen Ajax en de verloren finale van 2015 tegen FC Groningen moeten de Zwollenaren dit keer al in de tweede ronde naar de vaste bespeler van finaledecor De Kuip: Feyenoord.

''We hadden in de eerste wedstrijd natuurlijk liever de top-drie ontlopen of dan thuis gespeeld, maar ik denk dat Feyenoord ook niet blij is met ons'', blikte aanvoerder Bram van Polen vooruit.

''De druk ligt bij Feyenoord. Zij moeten twee keer winnen'', verwees Van Polen naar het feit dat Zwolle zondag wederom naar Rotterdam reist voor de competitiewedstrijd tegen Feyenoord.

Het elftal van PEC Zwolle is dit seizoen haast onvergelijkbaar met vorig seizoen. Onder anderen Warner Hahn, Jesper Drost, Maikel van der Werff, Ben Rienstra en Tomas Necid vertrokken.

Hun basisplaatsen werden opgevuld door voormalige bankzitters en nieuwkomers als Lars Veldwijk, Ouasim Bouy en Queensy Mening. ''We hebben een compleet nieuw team. Alleen Bart van Hintum en ik stonden vorig seizoen ook in de basis.''

Veldwijk

Zwolle is desondanks uitstekend begonnen aan de competitie. Met veertien punten uit de eerste zes duels staat de ploeg derde, één punt boven Feyenoord. ''We hebben ook nu weer spelers die graag willen voetballen. Het gaat elke week beter. Met spelers als Veldwijk en Sheraldo Becker zijn we heel gevaarlijk in de omschakeling.''

Het bekertoernooi maakt in Zwolle altijd extra krachten los, zeker nu de spelers weten hoe het is om een bekerfinale te spelen. ''Ik weet niet of we bewust een stapje extra doen, maar we hebben wel bewezen ons goed op zo'n wedstrijd te kunnen richten. De beker leeft wel extra. Alleen al die finale spelen was grandioos, zeker natuurlijk toen we 'm ook nog wonnen. De bekerfinale is de mooiste wedstrijd van Nederland.''

Niet oogstrelend

Om in de race te blijven voor een derde eindstrijd in Stadion Feijenoord wil Van Polen er tegen Feyenoord vooral voor waken niet naïef ten onder te gaan.

''Feyenoord speelt tot nu toe niet oogstrelend en creëert niet veel kansen, maar ze winnen wel en geven weinig weg. We gaan zeker niet volle bak aanvallen. Zij gaan waarschijnlijk vanaf het begin stormen, dus dat moeten we overleven. Wij kunnen vervolgens toeslaan in de omschakeling. Ik zie het wel zitten.''