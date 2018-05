Zwitser Carrard vindt kritiek op Blatter 'niet eerlijk'

Blatter werd, zeker na de arrestatie van zeven hooggeplaatste FIFA-leden eind mei, beticht van corruptie.

''Deze man is oneerlijk behandeld", stelt Carrard tegen de Zwitserse krant Le Matin Dimanche. "Als we kijken naar de corruptie: ik heb alle juridische papieren van de VS in mijn bezit. In die documenten staat geen kwaad woord over Blatter. Niets."

"Zoals de zaken nu staan ben ik me niet bewust van enige beschuldiging van corruptie aan het adres van Blatter. Ik zeg dat in alle onafhankelijkheid.''

Carrard gaat bij de FIFA een hervormingscommissie van in totaal vijftien man leiden. De ervaren jurist was in het verleden algemeen directeur van het IOC.

De 77-jarige Carrard loodste de olympisch sportkoepel door de crisis die ontstond door het omkoopschandaal bij de stemming voor de Winterspelen van 2002 (Salt Lake City).