Zuid-Afrikaan Sexwale overweegt kandidatuur FIFA-voorzitterschap

Dat heeft een woordvoerder van de 62-jarige Sexwale zaterdag bekendgemaakt.

''Hij is door verschillende mensen benaderd om het te gaan doen. Zowel van binnen als van buiten de voetbalwereld'', aldus de woordvoerder. ''Hij denkt er nu over na of hij het wil gaan doen.''

Sexwale was goed bevriend met de in 2013 overleden voormalig president Nelson Mandela. Hij zat samen met de Nobelprijswinnaar gevangen op Robbeneiland. Na zijn vrijlating in 1990 ging hij namens Mandela's partij ANC de politiek in.

Van 2009 tot en met 2013 was hij minister van Huisvesting. Ook deed hij in 2012 een gooi naar het voorzitterschap van de ANC-partij, maar hij werd niet gekozen.

Platini

Tot dusver hebben alleen de UEFA-voorzitter Michel Platini en de Zuid-Koreaan Mong-Joon Chung aangegeven aan de verkiezingen op 26 februari deel te nemen. De Fransman geldt als de torenhoge favoriet om Sepp Blatter op te volgen.

De Braziliaan Zico kan rekenen op de steun van zijn eigen bond, als hij in ieder geval vijf andere landen achter zich weet te scharen. Musa Bility, de president van de Liberiaanse voetbalbond, zou ook overwegen zich verkiesbaar te stellen.

Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot 26 oktober melden. Vier maanden later wordt er dan gestemd wie de opvolger van de 79-jarige Blatter wordt. De Zwitser maakte begin juni bekend af te treden, hoewel hij enkele dagen daarvoor nog voor zijn vijfde termijn als preses was gekozen.