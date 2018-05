Goede uitgangspositie Vitesse in play-offs na comeback tegen PEC

De Arnhemmers knokten zich in Zwolle na rust knap terug van een achterstand. Maikel van der Werff, volgend seizoen spelend voor Vitesse, zette de thuisploeg na een half uur op voorsprong.

Vitesse kwam halverwege de tweede helft op gelijke hoogte dankzij invaller Marko Vejinevic, die doelman Warner Hahn verraste met een afstandsschot. Vijf minuten later schoot Valeri Qazaishvilli de ploeg van Peter Bosz naar de winst en bezorgde Vitesse zo een uitstekende uitgangspositie voor de return.

Het tweede duel staat zondag om 12.30 uur op het programma in de Gelredome.

Zowel PEC als Vitesse begon afwachtend aan de wedstrijd in Zwolle. De eerste grote kans was voor de thuisploeg. Een afstandsschot van Tomas Necid werd met de nodige moeite gestopt door Vitesse-doelman Eloy Room.

Na ruim twintig minuten liet ook Vitesse van zich horen. Renato Ibarra stuitte in kansrijke positie op keeper Warner Hahn.

Van der Werff

De Zwollenaren namen na een half uur de leiding via Maikel van der Werff. De verdediger van PEC, die na dit seizoen de overstap maakt naar Vitesse, opende de score na een fout van Davy Pröpper. Hij scoorde op aangeven van Jody Lukoki.

In het tweede bedrijf ging Vitesse op zoek naar de gelijkmaker en Qazaishvilli was dicht bij een doelpunt, maar zijn schuiver ging vlak naast. Ook PEC kreeg na een klein uur een grote kans. De vrijstaande Necid kopte in kansrijke positie in de handen van Room.

Gouden wissels

Na 65 minuten greep Vitesse-trainer Bosz in en bracht hij Vejinovic en Wallace in het veld. Dat bleek een gouden zet, want drie minuten na zijn invalbeurt zorgde Vejinovic voor de gelijkmaker met een afstandsschot dat PEC-doelman Hahn te machtig was. De keeper kon de knal van Vejinovic maar half keren en via de paal rolde de bal het doel in.

Qazaishvilli zorgde vijf minuten later zelfs voor de voorsprong van de bezoekers. Hij scoorde na een mooie combinatie met Wallace.

In de slotfase waren beide ploegen nog gevaarlijk, maar gescoord werd er niet meer.

De winnaar van het tweeluik speelt tegen Feyenoord of sc Heerenveen voor een plaats in de voorronde van de Europa League. De Friezen wonnen het eerste duel met 1-0.