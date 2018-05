Koeman ergert zich aan spel van Southampton

'De Saints' verloren met 2-1 van de formatie van Dick Advocaat. Bovendien speelde Southampton het laatste half uur met een man minder, maar juist over die periode was Koeman wel tevreden.

"Ik heb mijn spelers gevraagd hoe het kan dat we wel goed voetballen met een man minder en waarom daarvoor niet."

"Het eerste uur was niet goed. We waren gelukkig dat we op gelijke hoogte kwamen. De eerste tien minuten van de tweede helft waren zelfs zeer slecht. We verspeelden veel ballen en daardoor viel de 2-1."

Koeman hoopt dat zijn spelers na de nederlaag bij zichzelf te rade gaan. "Na de rode kaart domineerden we. We waren fysiek sterker en kregen een paar goede kansen."

"We moeten van deze klap herstellen en nadenken over hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dan moeten we ervoor zorgen dat we in het restant van de competitie beter voor de dag komen."

Advocaat

Advocaat was blij met de vechtlust van zijn spelers. "We hebben het goed gedaan. We vochten voor elke meter. Natuurlijk hadden we beter kunnen spelen, maar gezien de omstandigheden ben ik blij."

"We hebben alles nog in eigen hand en dat is belangrijk. Als we hadden verloren, was het erg moeilijk geworden."

Dankzij de zwaarbevochten zege komt Sunderland in de buurt van de veilige zeventiende plek. De achterstand op Leicester City bedraagt nog maar een punt. Bovendien heeft de formatie van Advocaat een wedstrijd minder gespeeld.