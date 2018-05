Manchester United legt Smalling vier jaar langer vast

Dat meldt de Engelse club dinsdag. De 25-jarige Smalling heeft onder de Nederlandse trainer regelmatig een basisplaats.

"Chris is beter geworden in de korte tijd dat ik hier ben. Hij is professioneel en heeft belangrijke goals gemaakt", zegt Van Gaal over de contractverlenging.

Smalling is zijn coach dankbaar. "We hebben ons als team ontwikkeld onder Van Gaal. Dit is een opwindende tijd bij de club aangezien we allemaal terug willen naar het niveau waar we horen."

Van Gaal staat na een moeilijke beginperiode met United inmiddels derde in de Premier League, al werd zaterdag wel de belangrijke topper tegen koploper Chelsea met 1-0 verloren.