Heracles-legende Mokone (82) overleden

Dat meldt Heracles Almelo vrijdag. Voorafgaand aan het thuisduel zondag tegen sc Heerenveen zal er een minuut lang geappladiseerd worden voor Mokone.

Mokone tekende in 1957 zeer verrassend een contract bij Heracles en werd daarmee de eerste buitenlandse profvoetballer in Nederland. Mede door zijn treffers werd de club uit Almelo kampioen van de Tweede Divisie.

Twee jaar later vertrok Mokone bij Heracles vanwege ruzie met het bestuur en ontevredenheid over de uitgekeerde premies. De aanvaller speelde in Europa ook voor FC Barcelona, Olympique Marseille, Coventry City, Cardiff City, Torino en Valencia.

Film

Na het beëindigen van zijn loopbaan kreeg Mokone een aanbod om bondscoach te worden van het Zuid-Afrikaanse elftal, maar dit sloeg hij af.

In 1999 keerde hij voor even terug bij Heracles om samen met voorzitter Jan Smit het nieuwe stadion te openen. Er is in het Polman Stadion ook een tribune naar hem vernoemd.

Een jaar na de opening van het stadion verscheen er in Nederland een film over de periode van Mokone bij Heracles getiteld De Zwarte Meteoor, naar het boek van Tom Egbers.