AMSTERDAM - Bafétimbi Gomis was woensdagavond de gevierde man aan de zijde van Olympique Lyon.

De aanvaller maakte vier goals tegen Dinamo Zagreb en was daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de 7-1 overwinning waardoor de Fransen zich alsnog plaatsten voor de achtste finales van de Champions League.

Olympique Lyon schakelde door de zege Ajax uit, dat met 0-3 van Real Madrid verloor en de ploeg van coach Rémi Garde op doelsaldo voor moest laten gaan in de poule.

Volgens Gomis was het maken van vier doelpunten in de Champions League een van de mooiste momenten uit zijn carrière. ''Het is de eerste keer dat ik vier doelpunten maak in een wedstrijd op het hoogste niveau en dat maakt mij erg gelukkig.''

Geloof

Halverwege stond het in Zagreb nog 1-1, maar zeven minuten na de pauze had Olympique Lyon al drie keer gescoord. Geloof was het sleutelwoord, zo laat Gomis weten op de site van de UEFA.

''Hoewel de kans klein was dat we de volgende konden bereiken, zijn we er altijd in blijven geloven. We hadden ons goed voorbereid en moed geput uit de comeback van Olympique Marseille op dinsdagavond tegen Borussia Dortmund.''

Lyon-coach Garde gaf zijn spelers na afloop een groot compliment. ''Het moeilijkste was om snel een of twee doelpunten te scoren. Dat is ons gelukt. We hebben altijd rekening gehouden met dit scenario en de ontlading was groot. De spelers verdienen de credits voor deze zege.''

Excuses

Dinamo Zagreb-verdediger Luis Ibáñez verontschuldigde zich na afloop voor het vertoonde spel.

''Ik wil mijn excuses aanbieden aan de fans. De rode kaart bezorgden ons problemen en de vroege goals na rust hebben ons genekt. Het is desondanks een goede les geweest voor ons.''

De Franse media kwamen woorden te kort om de wederopstanding van Lyon te prijzen.

''Miraculeus'', kopte sportkrant L'Equipe. Volgens Le Monde heeft Olympique Lyon een prestatie neergezet die de voetbalwereld zich nog lang zal heugen. ''Dit is een van mooiste resultaten in de geschiedenis van het Franse voetbal'', aldus Le Monde.

De media in Kroatië spreken er vooral schande van. ''We moeten ons diep schamen'', is de algemene strekking.