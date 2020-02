NYON - De Nederlandse deelnemer aan de Intertoto Cup heeft het goed getroffen bij de loting. De club speelt in de derde ronde tegen een formatie uit Litouwen, Estland of Noorwegen. De formaties uit Litouwen en Estland moeten het eerst onderling gaan uitmaken wie het tegen de Noren mag opnemen.

Het eerste duel voor de Nederlandse vertegenwoordiger staat gepland op 19 of 20 juli. De tweede wedstrijd is een week later.