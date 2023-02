Russische ambassadeur op het matje geroepen om betrokkenheid Poetin bij MH17

De ambassadeur van Rusland is woensdag op het matje geroepen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken om MH17, zei premier Mark Rutte. Hij moest uitleg geven over de mogelijke betrokkenheid van Russische president Vladimir Poetin in de zaak-MH17.

Het internationaal onderzoeksteam JIT bracht woensdag naar buiten dat er "sterke aanwijzingen" zijn dat Poetin betrokken is geweest bij de inzet van de Buk-raket die vlucht MH17 heeft neergehaald.

Daar moest de Russische ambassadeur volgens Rutte tekst en uitleg over geven. Regeringspartij D66 stelt voor om de ambassadeur uit te wijzen, maar daar ziet Rutte niets in. Het kabinet wil volgens hem de communicatielijnen met het Kremlin open houden.

Als de Russische ambassadeur wordt uitgewezen, zal ook de Nederlandse ambassadeur door Moskou als vergelding worden uitgewezen.

Geen nieuwe verdachten aangeklaagd in de zaak-MH17

Het onderzoek is door het Joint Investigation Team (JIT) stilgelegd. Rutte benadrukt dat het weer geopend kan worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Er zullen geen nieuwe verdachten worden aangeklaagd.