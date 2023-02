Poetin had rol bij inzet buk-raket die MH17 neerhaalde, maar wordt niet vervolgd

Vladimir Poetin had in 2014 zeer waarschijnlijk een rol bij de inzet van de buk-raket die vlucht MH17 neerhaalde. Die conclusie heeft onderzoeksteam JIT woensdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Toch wordt de Russische president niet vervolgd, want daarvoor is het bewijs niet sterk genoeg.

Vlucht MH17 werd in juli 2014 neergeschoten toen het vliegtuig boven Oost-Oekraïne vloog. Daar woedde op dat moment een hevige strijd tussen leden van de zelfbenoemde Volksrepubliek Donetsk (DPR) en het Oekraïense leger.

Ruim een maand voor het neerhalen van vlucht MH17 was er aan de kant van de DPR een sterke behoefte aan zwaardere wapens. De DPR onderhoudt nauwe banden met Russische overheidsmedewerkers en inlichtingendiensten.

In opgenomen telefoongesprekken is te horen dat de beslissing over de inzet van zwaardere wapens uiteindelijk "bij één persoon" ligt.

Die ene persoon is volgens een van de opnames op dat moment in Frankrijk. Begin juni 2014 is Poetin in Frankrijk bij de herdenking van D-day. Daarom wordt het besluit met een week uitgesteld.

Uiteindelijk wordt het verzoek om een zwaarder luchtverdedigingssysteem te leveren ingewilligd. In juni en juli 2014 rijden drie konvooien met voertuigen en militairen naar de Oekraïense grens. De buk-raketinstallatie waarmee MH17 later is neergehaald, zit daar ook tussen.

Het JIT heeft ook de namen van de bemanning van de buk-raketinstallatie ontdekt. Maar omdat geen andere bronnen dat bevestigen, worden hun namen niet bekendgemaakt. Rusland beantwoordt geen vragen daarover, omdat er volgens het Kremlin op dat moment geen Russische raketinstallatie in Oekraïne was.

Bewijs tegen Poetin is 'niet volledig en sluitend'

Poetin wordt voor zijn rol bij de inzet van de buk-raketinstallatie niet vervolgd. Voor hem "geldt immuniteit als staatshoofd", meldt het OM.

Daarnaast is het bewijs ook "niet volledig en sluitend", zegt justitie. "Daarom spreken we van sterke aanwijzingen."

Het onderzoek naar degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van MH17 is opgeschort. Er worden ook geen anderen vervolgd. Maar als er een goede aanleiding is, kan het onderzoek later wel worden hervat.

In november zijn de Russen Sergey Dubinskiy en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Kharchenko tot levenslange gevangenisstraffen veroordeeld. De Rus Oleg Pulatov is vrijgesproken.