Vanmiddag nieuwe onderzoeksresultaten: wie haalde vlucht MH17 neer?

De nieuwe resultaten van het nog altijd lopende onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 worden woensdag gepresenteerd. Het Joint Investigation Team (JIT) doet onderzoek naar de bemanning van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig is neergehaald en degenen die verantwoordelijk zijn voor de levering van het wapensysteem.

De persconferentie van het JIT begint om 13.00 uur. Voorafgaand aan de presentatie worden de nabestaanden van de slachtoffers tijdens een besloten bijeenkomst als eersten geïnformeerd. De persconferentie is in Den Haag bij Eurojust, het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken. In het internationale onderzoeksteam werken onder meer Nederland, Oekraïne en Maleisië sinds 2014 samen.

Afgelopen november heeft de rechtbank Den Haag de Russen Sergey Dubinskiy en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Kharchenko veroordeeld tot levenslange celstraffen wegens hun rol in het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Ze zijn na jarenlang onderzoek door het JIT als verdachten aangemerkt. Vermoedelijk heeft geen van de drie veroordeelden op de lanceerknop gedrukt om het toestel met een buk-raket neer te halen. Daarbij kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders.

De vierde verdachte, de Rus Oleg Pulatov, is vrijgesproken. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat het neerhalen van het toestel mogelijk een vergissing was van rebellen in Oost-Oekraïne. De daders wilden vermoedelijk niet een passagiersvliegtuig, maar een militair vliegtuig neerhalen.

Kort na de uitspraak in november lieten politie en Openbaar Ministerie al weten dat er snel meer informatie over het vervolgonderzoek zou komen. "Wie heeft op de knop gedrukt? Wie zit nog hoger in de boom? Het onderzoek is niet gestopt", zei Andy Kraag, het hoofd van de Dienst Landelijke Recherche.

Onlangs werd bekend dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich gaat buigen over de rol van Rusland bij het neerhalen van de vlucht. De aankondiging volgde op klachten van Nederland en sommige nabestaanden.