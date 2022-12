Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in strafzaak MH17

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep in de strafzaak rond het neerhalen van vlucht MH17. Justitie is tevreden met de vonnissen die de rechtbank op 17 november uitsprak.

"Het OM is zeer tevreden dat het vonnis nabestaanden duidelijkheid heeft gebracht over de werkelijke toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014", schrijft justitie. Op die datum werd in Oekraïne een vliegtuig neergehaald, waardoor 298 mensen - onder wie 193 Nederlanders - om het leven kwamen.

Twee weken geleden kregen twee Russen en een Oekraïner een levenslange gevangenisstraf opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij het neerschieten van het toestel. Een vierde verdachte, een Rus, werd door de rechter vrijgesproken. Het OM had vier keer levenslang geëist.

Ondanks hun veroordeling is het niet de verwachting dat de drie ooit achter de tralies belanden. Aangezien Rusland geen onderdanen uitlevert, ligt het niet voor de hand dat de veroordeelde Russen ooit de gevangenis ingaan. Het is niet duidelijk waar de Oekraïner verblijft.

Het OM is van mening dat de vonnissen nabestaanden over een aantal belangrijke onderwerpen zekerheid bieden. Een hoger beroep zou voor de nabestaanden een grote belasting betekenen, "omdat zij dan nog langer in onzekerheid blijven over de uitkomst van de strafzaak".

