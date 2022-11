Ook als veroordeelden uit de cel blijven, heeft MH17-vonnis veel betekenis

De rechter veroordeelde drie verdachten donderdag tot levenslang voor hun rol bij het neerhalen van de MH17-vlucht. Maar voorafgaand aan het jarenlange proces was al duidelijk dat de verdachten een celstraf waarschijnlijk niet uit zouden uitzitten. Waarom is een veroordeling dan toch zo waardevol voor nabestaanden?

"We wilden dat een onpartijdige rechter zou vaststellen wat er is gebeurd", zegt Piet Ploeg, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17.

Dat dat nu is gebeurd, zorgt voor opluchting bij hem. Dat Sergey Dubinskiy, Igor Girkin en Leonid Kharchenko vermoedelijk nooit in de cel belanden "wisten we van tevoren", zegt Ploeg tegen NU.nl.

Rusland - waar twee veroordeelden vandaan komen - levert namelijk geen onderdanen uit. En van ook niet alle veroordeelden is duidelijk waar ze zijn.

Wat de nabestaanden volgens Ploeg ook helpt, is dat de rechter alle bewijzen over de rol van Rusland bij de ramp betrouwbaar acht.

Beeldmateriaal en getuigenverklaringen werden door Rusland altijd afgedaan als 'gemanipuleerd'. De rechter heeft daarover nu geoordeeld dat dat onzin is en dat die bewijzen te vertrouwen zijn. Dat zorgt voor erkenning en rust bij veel nabestaanden.

De veroordeelde Russen zijn nu toch in hun vrijheid beperkt

Daarnaast kan het oordeel van de rechter wel degelijk de vrijheid beperken van Dubinskiy, Girkin en Kharchenko, legde strafrechtdeskundige Marieke de Hoon eerder aan NU.nl uit.

Voor de twee Russische veroordeelden geldt dus dat Rusland geen eigen onderdanen uitlevert. Maar als ze naar het buitenland gaan, kan Nederland om hun uitlevering vragen, zei De Hoon. In die zin wordt hun vrijheid beperkt.

Daarnaast zijn de drie overgeleverd aan de grillen van het Russische regime. "Bij een verandering in de Russische regering kunnen ze er ook voor vrezen dat ze misschien niet meer beschermd worden, zoals nu", zegt ze.

De uitspraak van de rechter in de MH17-zaak is dus vooral symbolisch. "De wetenschap dat er onafhankelijk is vastgesteld wie er verantwoordelijk is geweest, is minstens zo belangrijk als de vraag of de drie veroordeelden ooit in de gevangenis komen."

Waarom de buk-raket werd afgevuurd is nog een onderdeel van de waarheid die we willen hebben.

Piet Ploeg, nabestaande

Ondanks de duidelijkheid die nabestaanden met het vonnis nu hebben, staat nog één vraag open. Waarom werd de buk-raket afgevuurd? "Was het een ongeluk of expres? Was het een dronkemanshandeling? Dat weten we niet. Dat is nog een onderdeel van de waarheid die we willen hebben", legt Ploeg uit.

De bemanning van de buk-lanceerinstallatie kan antwoord geven op die vragen. Maar die bemanning is nog altijd niet gevonden. Wel wordt er nog onderzoek naar gedaan. Het zou dus kunnen dat het antwoord op de waaromvraag ooit nog volgt.

