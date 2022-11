Voorzitter nabestaanden opgelucht over veroordeling MH17-verdachten

Nabestaande Piet Ploeg is "opgelucht" dat donderdag drie verdachten zijn veroordeeld voor hun rol in het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Ploeg is voorzitter van Stichting Vliegramp MH17.

"Ik ben blij dat deze uitspraak er is", zei Ploeg. "Als je kijkt naar de grote lijn: drie keer levenslang en de rol van Rusland is bevestigd. Wat wil je nog meer?"

Ploeg zelf verloor tijdens de ramp zijn broer, schoonzus en neef. Zijn broer Alex is nooit teruggevonden. Het is een van de twee slachtoffers die ooit zijn geïdentificeerd.

De zitting van donderdag was voor Ploeg soms best emotioneel, gaf hij toe. Vooral op momenten dat de rechter richting de veroordeling ging. "Dat was echt zo'n moment dat ik dacht: yes, het gaat gebeuren."

Dat een van de verdachten vrijuit gaat, vindt Ploeg nu niet erg. "We hebben altijd alle vertrouwen gehad in de rechtbank en die heeft de zorgvuldige afweging gemaakt dat er onvoldoende bewijs ligt om Oleg Pulatov te voordelen. Wie ben ik om daar dan een oordeel over te vellen?"

Koning en koningin leven mee met nabestaanden

Ook Premier Mark Rutte heeft gereageerd op het vonnis. Hij noemde het goed dat "we een stap dichterbij zijn gekomen in waarheidsvinding en gerechtigheid".

Daarnaast noemde de minister-president de veroordeling niet "het sluitstuk" van de ramp, maar wel een "belangrijke stap".

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden in een reactie mee te leven met de nabestaanden. "Uw verdriet blijft altijd voelbaar", schreven ze in een reactie. "Wij wensen u toe dat deze mijlpaal u enige ruimte geeft om het verlies van uw dierbaren te verwerken."

Na een jarenlang proces veroordeelde de rechter donderdag de Russen Sergey Dubinskiy en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Kharchenko tot een levenslange celstraf.

De drie waren betrokken bij het vervoer en de inzet van een buklanceerinstallatie, kort voordat vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten. Oleg Pulatov, een vierde verdachte, werd vrijgesproken.

