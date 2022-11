Drie MH17-verdachten krijgen levenslang, vrijspraak voor de vierde

De Russen Sergey Dubinskiy en Igor Girkin en de Oekraïner Leonid Kharchenko zijn donderdag door de rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor hun betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Oleg Pulatov, een Rus die ook verdachte was, is door de rechter vrijgesproken.

De drie veroordeelden drukten vermoedelijk geen van allen op de lanceerknop. Maar de rechter rekent hun de betrokkenheid bij het aanvoeren en de coördinatie van de buk-raketinstallatie wel aan.

Ondanks hun veroordeling is het niet de verwachting dat de drie ooit achter de tralies belanden. Doordat Rusland geen eigen onderdanen uitlevert, valt niet te verwachten dat de twee veroordeelde Russen ooit in de gevangenis belanden. En waar Oekraïner Kharchenko verblijft, is niet duidelijk.

Het toestel van Malaysia Airlines vloog op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. Op de grond woedde daar toen een strijd tussen separatisten en het Oekraïense leger. Het vliegtuig werd getroffen door een buk-raket en stortte neer. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders.

De buk-raket werd afgevuurd vanuit een gebied dat in handen was van de separatisten. Dubinskiy, Girkin en Kharchenko hadden alle drie een rol in het transport en de inzet van de buk-raketinstallatie. De installatie was in de nacht voor de ramp op de lanceerplek aangekomen.

Tijdelijke straf is volgens rechter vanwege grote impact niet voldoende

De rechtbank zegt dat het doel mogelijk een militair vliegtuig was. Daar zouden uiteraard geen 298 burgers in zitten. Hoewel de mannen ook niet bevoegd waren om een militair vliegtuig neer te halen, zou dat een andere impact hebben gehad. Bij de beoordeling is rekening gehouden met deze omstandigheden. Toch vindt de rechter de impact van het neerhalen van vlucht MH17 zo groot, dat een tijdelijke gevangenisstraf niet genoeg zou zijn.

De drie veroordeelden dienen ook een schadevergoeding aan de nabestaanden te betalen. Het gaat in totaal om ruim 16 miljoen euro. De rechtbank herhaalde de enorme impact die de ramp had. De rampplek was onbereikbaar, zowel voor nabestaanden als voor hulpverleners. Daardoor duurde het bergen en identificeren van de lichamen van de slachtoffers maandenlang. "Dat leidde tot uitstel van het rouwproces bij de nabestaanden", benadrukte de rechter.

De drie die nu door de rechter veroordeeld zijn, waren het hele proces niet in de rechtszaal aanwezig. Ook donderdag waren ze er niet. Pulatov, die is vrijgesproken, was er niet. Hij liet zich als enige bijstaan door advocaten.

