Rechter doet vandaag uitspraak in MH17-proces: vier keer levenslang geëist

Na een proces van 2,5 jaar doet de rechter vanmiddag uitspraak in het MH17-proces. Een internationaal onderzoeksteam kwam vier verdachten een aantal jaren geleden op het spoor. De drie Russen en een Oekraïner worden ervan verdacht een rol te hebben gespeeld bij het neerhalen van het toestel in juli 2014. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Tegen de vier verdachten is levenslang geëist.

Ook als de rechter de verdachten veroordeelt, valt niet te verwachten dat de vier ooit achter de tralies belanden.

Drie verdachten komen uit Rusland en één uit Oekraïne. Ze ontkennen allemaal betrokkenheid en Rusland levert geen onderdanen uit. Van de Oekraïense verdachte is niet bekend waar hij is.

De vier zijn tijdens het lange proces niet in de de rechtszaal geweest. Alleen Oleg Pulatov laat zich bijstaan door advocaten.

Toen de MH17-vlucht werd neergehaald, was Pulatov de assistent van Sergey Dubinskiy. Ook hij hoort vandaag of de rechter hem veroordeelt.

Dubinskiy was dan weer de rechterhand van rebellenleider Igor Girkin, die ook een van de verdachten is. De vierde verdachte is garnizoenscommandant Leonid Kharchenko.

Verdachten hebben de raket niet gelanceerd

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de vier niet op de knop gedrukt om de raket te lanceren. Wel hebben ze allemaal een rol gespeeld bij het vervoer van de buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig uit de lucht zou zijn geschoten.

Dat de verdachten niet zelf de raket hebben gelanceerd, noemde het OM "juridisch niet relevant". "Wie een misdrijf organiseert, faciliteert en na afloop opgetogen bespreekt, is strafrechtelijk verantwoordelijk voor dat misdrijf", zei een van de officieren van justitie tijdens de behandeling van de zaak.

Omdat het om een "298-voudige moord" gaat, eiste justitie tegen alle verdachten levenslang.

'Veroordeling beperkt vrijheid van verdachten'

Als de rechter daarin meegaat, verdwijnen de vier dus vermoedelijk niet achter de tralies. Maar een veroordeling beperkt wel hun vrijheid. Als ze naar het buitenland gaan, kan Nederland om hun uitlevering vragen, zei strafrechtdeskundige Marieke de Hoon eerder tegen NU.nl.

"Bij een verandering in de Russische regering kunnen ze er ook voor vrezen dat ze misschien niet meer beschermd worden, zoals nu", voegde ze daaraan toe.

Tijdens het proces maakten de weken waarin de nabestaanden aan het woord kwamen diepe indruk. Tientallen nabestaanden vertelden in de rechtbank of via een videoverbinding wat de ramp voor hen heeft betekend.

Het oordeel van de rechter beëindigt de juridische procedures rondom het neergehaalde MH17-toestel niet. Zowel het OM als de verdachten kunnen nog in hoger beroep. Bovendien lopen er ook nog rechtszaken over de ramp bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

