De advocaten van MH17-verdachte Oleg Poelatov hebben woensdag hun omvangrijke pleidooi na elf zittingsdagen afgerond in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Volgens hen kan het niet anders dan dat hun Russische cliënt wordt vrijgesproken.

Tegen Poelatov en drie medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist, maar Poelatov is de enige die zich laat bijstaan door een advocaat.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergehaald op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne, waar op dat moment ook een gewapende strijd gaande was. Het toestel was onderweg van Schiphol naar de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur.

Alle 298 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven. Onder hen waren veel Nederlanders. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben pro-Russische separatisten het toestel neergehaald met een buk-raket.

Verdachte heeft volgens advocaten geen enkele rol gespeeld

"Cliënt is niet degene die op de knop heeft gedrukt, niet degene die de opdracht gaf om op de knop te drukken, niet degene die toestemming gaf om op de knop te drukken en niet degene van wie het wapen waarmee die raket zou zijn gelanceerd afkomstig was", zei advocaat Sabine ten Doesschate.

De rechtbank heeft de uitspraak gepland voor de tweede helft van dit jaar.