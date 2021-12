De officieren van justitie werden woensdag na het uitspreken van de levenslange strafeisen tegen de vier MH17-verdachten met applaus onthaald. Aan het einde van een drie dagen durend betoog kwam het Openbaar Ministerie (OM) tot de conclusie dat alleen de zwaarste straf recht doet.

In de aparte ruimte in het Justitieel Complex Schiphol, waar de nabestaanden tijdens schorsingen van de omvangrijke strafzaak kunnen zitten, werd geklapt toen de officieren van justitie daar binnenliepen.

Nabestaande Evert van Zijtveld liet weten "opgelucht, en misschien wel blij" te zijn met de strafeis. "Deze eis was verwacht. En terecht", aldus nabestaande Piet Ploeg. Hij sprak van een "ontlading". "Na 7,5 jaar wachten hebben we nu een strafeis die past bij wat wij voelen. Dit is een vorm van erkenning van wat de nabestaanden is aangedaan."

De voorzitter van de rechtbank sprak na afloop van het uitspreken van de eis zijn waardering uit voor de nabestaanden, sommigen waren nagenoeg iedere zittingsdag in de rechtbank aanwezig. "Het is van belang voor de nabestaanden wat er vandaag is gebeurd. Ik zag dat er af en toe emoties opspeelden door wat er door het Openbaar Ministerie werd gezegd. En ik zag een bemoedigend schouderklopje. Dat wil ik gezegd hebben."

Het OM haalde tijdens het requisitoir aan dat veel nabestaanden over hun geliefden hebben gesproken in hun nabestaandenverklaringen. "Hiermee hebben zij een stem en een gezicht gegeven aan de 298 slachtoffers en blijft de herinnering aan hen in dit strafproces levend."

Pulatov volgt eis via livestream

Oleg Pulatov, de enige verdachte die zich in het MH17-proces juridisch laat bijstaan, heeft de strafeis "als het goed is" via een livestream gevolgd, zo zei zijn advocaat Sabine ten Doesschate. "Hij spreekt alleen maar Russisch. De communicatie verloopt via de Russische advocaat, maar daar is uiteraard contact mee geweest."

In maart wordt het proces hervat en komt de verdediging aan het woord.