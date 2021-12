Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag viermaal levenslang geëist tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. Bij de vliegramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Het neerschieten van het toestel boven Oekraïne is volgens de officieren van justitie te kwalificeren als "een 298-voudige moord" en daarmee is een levenslange gevangenisstraf gerechtvaardigd.

Het OM hield de rechtbank voor dat rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergey Dubinskiy, diens assistent Oleg Pulatov en Leonid Karchenko zich destijds vrijwillig hebben aangesloten bij de Donetsk People's Republic (DPR) - een groep separatisten die zich wil afscheiden van Oekraïne en wil aansluiten bij Rusland.

De DPR-separatisten voeren volgens justitie een illegale strijd in Oekraïne en zijn daardoor niet aan te merken als militairen. Dat is van belang omdat het neerhalen van het toestel van Malaysia Airlines daarmee een gevolg is van geweld dat niet gebruikt mocht worden, zegt het OM.

"Het geweld dat de verdachten gebruikten was niet alleen ongeoorloofd en planmatig, maar ze stonden ook onverschillig tegenover de mogelijke gevolgen voor burgers", aldus de officier van justitie. "Het geweld dat ze toch gebruikten was allesvernietigend."

Dat het de bedoeling was om een militair vliegtuig neer te halen, maakt volgens het OM met het oog op de strafbaarheid niet uit.

'Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is niet relevant'

De mannen hebben volgens het OM een rol gespeeld in het binnenhalen of het wegbrengen van de buk-raketinstallatie waarmee het toestel van Malaysia Airlines volgens justitie is neergehaald. "Dat ze niet zelf op de knop hebben gedrukt, is juridisch niet relevant", aldus het OM. "Wie een misdrijf organiseert, faciliteert en na afloop opgetogen bespreekt, is strafrechtelijk verantwoordelijk voor dat misdrijf."

Dat de mannen allen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het neerhalen van vlucht MH17 baseert het OM op onder meer onderschepte telefoongesprekken en getuigenverklaringen. Justitie heeft altijd betoogd dat Rusland een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vliegtuigramp. Zo was de buk-raket afkomstig uit dat land.

Alle vier de verdachten ontkennen hun rol, maar alleen Pulatov laat zich vertegenwoordigen door advocaten. De kans dat een van de mannen ooit daadwerkelijk de gevangenis ingaat is klein; zowel de Russische als de Oekraïense grondwet staat uitlevering van eigen onderdanen namelijk niet toe.

Van Girkin, Pulatov ne Dubinskiy is het bekend dat ze zich in Rusland bevinden. Waar Karchenko is, is onbekend. "Maar dat betekent niet dat zij altijd de dans zullen ontspringen", aldus het OM. "Wie vandaag ongrijpbaar is, kan morgen nog gepakt worden."

Nabestaanden hebben eerder laten weten dat "antwoord op de vraag wat er is gebeurd op 17 juli 2014 centraal staat".

In maart gaat het proces weer verder. Dan komt de verdediging van Pulatov aan het woord.