Het MH17-proces loopt vermoedelijk enkele maanden vertraging op omdat de rechtbank in Den Haag dinsdag heeft besloten dat er nog een poging gewaagd moet worden een belangrijke Russische getuige te horen. Dit gebeurt op verzoek van de verdediging.

Tot dit verhoor is geweest, of definitief niet door kan gaan, kan het Openbaar Ministerie (OM) niet met de strafeisen tegen de vier verdachten komen. Deze eisen zouden half november geformuleerd worden, maar dit wordt nu mogelijk pas februari volgend jaar, zo zei de officier van justitie dinsdag in de rechtbank op Schiphol.

In april van dit jaar is een rechtshulpverzoek aan Rusland gestuurd met het verzoek Sergej Moetskajev, commandant van de 53e luchtafweerbrigade, te horen. Deze Russische eenheid is volgens het internationale onderzoeksteam verantwoordelijk voor het leveren van de buk-raket die MH17 op 17 juli 2014 zou hebben neergehaald boven Oost-Oekraïne.

Bij de ramp met het toestel van Malaysia Airlines kwamen alle inzittenden, onder wie bijna tweehonderd Nederlanders, om het leven.

Na eerdere positieve reactie bleef het stil

Na een aanvankelijk positieve reactie van Rusland op het rechtshulpverzoek afgelopen augustus, bleef het stil. De rechtbank wil dat er een nieuwe poging wordt gedaan om Moetskajev te horen, met als deadline februari volgend jaar. Als hij dan nog niet is gehoord, verwacht de rechtbank dat het niet meer gaat lukken.

Er worden vier mannen verdacht van betrokkenheid bij de ramp: rebellenleider Igor Girkin, zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

Alleen Poelatov laat zich bijstaan door advocaten, de anderen hebben niets laten horen. Het pleidooi van de advocaten staat in de huidige planning in maart, maar dat wordt waarschijnlijk ook maanden later als het requisitoir van het OM pas drie maanden later gaat plaatsvinden.