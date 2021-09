De rechtbank Den Haag heeft vrijdag laten weten meer informatie te willen van het Openbaar Ministerie (OM) over diverse berichten die recent in de media zijn verschenen over het MH17-onderzoek. Zo werd er onder andere een oproep gedaan voor informatie over de inzet van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig zou zijn neergeschoten.

Het gaat om het bericht dat het OM zelf naar buiten had gebracht over de nieuwe oproep voor informatie, die zich met name richt op de inwoners van de Russische stad Koersk.

De Nederlandse politie coördineert deze actie en heeft de oproep gedaan in een brief aan de inwoners van Koersk, waar de zogeheten buk-TELAR-raket volgens het Joint Investigation Team (JIT) vandaan komt.

Het onderzoeksteam is op zoek naar foto's, video's, e-mails en officiële documenten die de onderzoekers verder kunnen helpen. "Het vervolgonderzoek is ver gevorderd, maar nog niet compleet", aldus het JIT in een bericht van 2 september.

Het onderzoeksteam wil weten wie de bemanning van de installatie vormden, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam.

Ook vragen over mogelijke arrestatie

Ook wil de rechtbank meer weten over het verhaal dat Oekraïne op het punt zou hebben gestaan twee Russen te arresteren die betrokken zouden zijn geweest bij het neerhalen van het vliegtuig.

Deze weken staat het proces in het teken van de verhalen van nabestaanden van de slachtoffers. Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen alle 298 inzittenden, onder wie tweehonderd Nederlanders, om het leven.