Verschillende nabestaanden van de ramp met MH17 hebben maandag voor de rechtbank Den Haag de eerste slachtofferverklaringen afgelegd. Pijn, verdriet, gemis en odes aan hun dierbaren wisselden elkaar af.

Bij elk van de sprekers staat de rampdag van 17 juli 2014 nog in het geheugen gegrift. Als het nieuws binnenkomt dat er een vliegtuig is neergestort twijfelt de een of er geliefden aan boord waren, anderen weten het direct.

De slachtoffers die maandag spraken, verloren ouders, broers, zussen, dochters, neefjes, nichtjes en schoonfamilie. Allemaal vertelden ze hoe ze tot op de dag van vandaag de pijn van het verlies ervaren. Een man die zijn drie dochters verloor, zei dat de pijn alleen maar groter wordt.

De slachtofferverklaringen zijn de eerste in een serie van in totaal tien dagen waarin meer dan negentig nabestaanden een slachtofferverklaring (laten) voorlezen. Op de eerste dag kwamen zeven Nederlanders en twee Australiërs aan het woord.

Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig om het leven. Aan boord waren bijna tweehonderd Nederlanders. Verder waren er mensen uit Maleisië, Australië, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, de Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland onder de passagiers. Het vliegtuig werd boven Oekraïne neergehaald met een buk-raket.

Dierbaren niet altijd direct geïdentificeerd

Nabestaanden vertelden dat hun dierbaren niet direct geïdentificeerd konden worden. Een vrouw zei dat pas maanden later, ergens eind november, het eerste stukje van haar vader werd gevonden. "Een botje van 2 centimeter uit zijn hand", hield ze de rechtbank voor. "Mijn vader was 2 meter."

In augustus 2015 kon de vrouw de resten van haar vader en haar stiefmoeder in Hilversum ophalen, opgeborgen in twee kistjes. Weer een andere nabestaande vertelde over het intense verdriet over haar zus die ze verloor. Ook zij reed meerdere malen naar Hilversum om de resten op te halen.

De man die drie dochters verloor, las voor dat hij geen Sinterklaas meer viert omdat het kinderfeest is, en kinderen heeft hij niet meer. Vaderdag is voor hem de verschrikkelijkste dag geworden.

Vrouw spreekt via verbinding uit Australië

Een andere nabestaande sprak via een videoverbinding vanuit Australië. Geëmotioneerd vertelde de vrouw dat ze haar ouders bij de ramp heeft verloren. Urenlang keek ze die dag met haar broer naar het nieuws over de ramp, toen ze de bevestiging kregen dat hun ouders aan boord van vlucht MH17 waren.

Het laatste bericht van hun vader ontvingen ze vlak voor het opstijgen: hij was samen met hun moeder op Schiphol aan het wachten op vertrek.

Uitspraak MH17-proces in 2022

De rechtbank meldde aan het begin van de zitting dat er drie dagen zijn gereserveerd waarop er mogelijk uitspraak wordt gedaan: 22 september, 17 november of 15 december 2022. In november 2021 zal het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis uitspreken en in maart 2022 komt de verdediging aan het woord.

In het proces staan drie Russen en een Oekraïner terecht. Het gaat om Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov en Leonid Kharchenko. Alleen Pulatov wordt bijgestaan door advocaten.

Dinsdag wordt het proces hervat.