Een vrouw die haar vader en stiefmoeder verloor bij de ramp met een vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 heeft maandag de eerste slachtofferverklaring afgelegd in het MH17-proces. Tegenover de rechtbank van Den Haag sprak de vrouw de hoop uit dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het vliegtuig worden aangewezen als daders.

De vrouw weet nog hoe ze op de dag van de ramp, 17 juli 2014, werd gebeld met het bericht dat het vliegtuig waar haar familie in zat was neergestort. "Al snel kwamen de nachtmerries", aldus de vrouw. "Maandenlang, elke dag."

Maandag is de eerste van een serie van in totaal tien dagen waarin meer dan negentig nabestaanden een slachtofferverklaring (laten) voorlezen. Ook mogen ze een voorwerp meenemen dat hen herinnert aan hun omgekomen familielid. Op de eerste dag zullen zeven Nederlanders en twee Australiërs aan het woord komen.

Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden van het vliegtuig om het leven. Aan boord waren bijna tweehonderd Nederlanders. Verder waren er mensen uit Maleisië, Australië, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, de Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland onder de passagiers. Het vliegtuig werd boven Oekraïne neergehaald met een buk-raket.

De eerste nabestaande vertelde dat haar vader en stiefmoeder in eerste instantie niet geïdentificeerd konden worden, maar dat eind november het eerste stukje van haar vader werd gevonden en uiteindelijk ook van haar stiefmoeder. In augustus 2015 kon ze de resten van haar familie ophalen en werden ze diezelfde dag gecremeerd.

Ook liet de vrouw weten dat ze van Schiphol beelden mocht bekijken van voor het opstijgen van vlucht MH17 om een glimp van haar geliefden op te vangen. Dat lukte na uren zoeken. "Ze liepen de hoek om, naar de gate en uit mijn leven", las de vrouw voor.

Uitspraak MH17-proces in 2022

De rechtbank meldde aan het begin van de zitting dat er drie dagen zijn gereserveerd waarop er mogelijk uitspraak wordt gedaan: 22 september, 17 november of 15 december 2022. In november 2021 zal het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis uitspreken en in maart 2022 komt de verdediging aan het woord.

In het proces staan drie Russen en een Oekraïner terecht. Het gaat om Igor Girkin, Sergey Dubinskiy, Oleg Pulatov en Leonid Kharchenko. Alleen Pulatov wordt bijgestaan door advocaten.