De MH17-rechtszaak gaat maandag verder. De komende drie weken mogen nabestaanden hun verhaal doen. Waar staan we precies in dit enorm grote proces?

Eerst even terug naar het begin: wat is er gebeurd?

In de zomer van 2014 was er een burgeroorlog in het oosten van Oekraïne. Oekraïense rebellen wilden liever bij Rusland horen en de Russen steunden hen bij die strijd.

Op 17 juli 2014 wilden de Oekraïense rebellen een militair vliegtuig met een raket uit de lucht schieten, maar onbedoeld haalden ze een heel ander toestel neer. Dat was geen militair vliegtuig dat te maken had met de burgeroorlog, maar een passagiersvliegtuig van Malaysia Airlines: vlucht MH17.

De vlucht was vertrokken vanuit Amsterdam en op weg naar Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven. 196 van hen waren Nederlands.

Verder zaten er mensen uit Maleisië, Australië, Indonesië, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland aan boord.

Waar kwamen de andere inzittenden vandaan? Maleisië (43)

Australië (27)

Indonesië (12)

Verenigd Koninkrijk (10)

België (4)

Duitsland (4)

Filipijnen (3)

Canada (1)

Nieuw-Zeeland (1)

(een aantal mensen had twee nationaliteiten)

De persoon die de raket heeft afgeschoten, is tot nu toe niet gevonden. Wel zijn drie Russen en één Oekraïner verdachten in de zaak. Zij vochten aan de kant van Rusland.

De vier mannen zouden de raket naar Oekraïne hebben gebracht. Ze worden verdacht van de moord op alle inzittenden.

De verdachten zeggen zelf dat ze niks te maken hebben met de MH17-ramp. Ze komen niet eens naar de rechtszaak. Drie van de vier laten ook geen advocaat komen.

Het proces is pas een paar maanden geleden echt begonnen. Eerst is namelijk zes jaar lang onderzoek gedaan naar de ramp. Tot nu toe heeft de rechtbank alleen nog naar al het bewijs gekeken. Het dossier van de strafzaak omvat ruim 40.000 pagina's. Dat zijn meer dan honderd volle dossiermappen. Ook zijn er duizenden foto's, video's en websites waar de rechters naar kijken.

De wrakstukken van MH17 zijn in Nederland opnieuw in elkaar gezet. Daarna zijn de rechters daar gaan kijken om beter te begrijpen wat er is gebeurd.

Deze maand mogen onder meer de families van de slachtoffers hun verhaal doen in de rechtbank. Daar wordt drie weken de tijd voor genomen, tot 24 september. Ze mogen de rechter vertellen wat de ramp voor hen heeft betekend. Ongeveer negentig mensen hebben gezegd dit te willen doen.

Misschien lukt het om de rechtszaak volgend jaar af te ronden, maar het kan ook zomaar nog langer gaan duren. Welke straf het Openbaar Ministerie eist, is nog niet bekend.

Elke zittingsdag kun je volgen via een livestream.