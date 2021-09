Het Joint Investigation Team (JIT) dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt, heeft Russische militairen opgeroepen informatie te delen. De informatie is bedoeld voor een vervolgonderzoek naar de inzet van de raketinstallatie waarmee het vliegtuig zou zijn neergeschoten.

De Nederlandse politie coördineert de actie. Zij heeft de oproep gedaan in een brief aan inwoners van de Russische stad Koersk, waar de zogeheten buk-TELAR raket volgens het onderzoeksteam vandaan komt.

Het JIT is op zoek naar foto's, video's, e-mails en officiële documenten die de onderzoekers verder kunnen helpen. "Het vervolgonderzoek is ver gevorderd, maar nog niet compleet", aldus het JIT. Het onderzoeksteam wil weten wie de bemanning vormde, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam.

Vlucht MH17 stortte op 17 juli 2014 neer in Oost-Oekraïne, nadat het toestel zou zijn geraakt door een raket. Alle 298 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Onder hen waren bijna tweehonderd Nederlanders. Het vliegtuig was vanaf Schiphol onderweg naar Kuala Lumpur.

In maart vorig jaar begon de strafzaak tegen vier verdachten die volgens het Openbaar Ministerie (OM) verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de buk-TELAR, de strijd in Oost-Oekraïne en het neerschieten van vlucht MH17. Er is niet om extra informatie gevraagd in het kader van deze zaak, maar juist voor het vervolgonderzoek.

De strafzaak tegen de vier verdachten gaat maandag 6 september verder in de rechtbank op Schiphol. De rechtbank heeft drie weken gereserveerd voor het spreekrecht van nabestaanden. Ongeveer negentig van hen zullen daarvan gebruikmaken.